مرسوم رئاسي بزيادة الرواتب في سورية لتجاوز تأثيرات انهيار الليرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بعد تراجع قيمة الليرة السورية إلى مستوى قياسي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بمبلغ موحّد، على أمل أن يحقق ذلك التوازن

ووفق المرسوم، فقد تم زيادة 20 ألف ليرة سورية (نحو 28 يورو وفق سعر السوق السوداء) على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، وزيادة 16 ألف ليرة سورية أورو (نحو 22 يورو) لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضاً.

وشمل المرسوم كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها، وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها، كما شمل أيضاً المشاهرين والمياومين والمؤقتين، كما زاد المرسوم الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهرياً (68 يورو وفق سعر السوق السوداء).

وكان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي قد انخفض بشكل كبير جداً خلال الأيام الماضية، ووصل الدولار إلى 750 ليرة سورية، وهو أدنى سعر صرف تصل إليه الليرة في تاريخ سورية.

تقول المواقع المقربة من النظام السوري إن السوق السوداء التي نشطت بشكل كبير خلال السنوات الثماني الماضية هي سبب الإضرار بقيمة الليرة واقتصاد البلاد، في حين يرى معارضون أن تدمير سورية وتعثر الحلول السياسية وانتشار الفساد بشكل لا يمكن السيطرة عليه، أدى إلى أزمات اقتصادية خانقة.