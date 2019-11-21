إدانة أممية لاستهداف مخيم للاجئين بريف أدلب شمالي سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أدانت الامم المتحدة استهداف مخيم للاجئين بريف أدلب، (شمال غربي سورية) على حدود تركيا، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجراح.

وناشد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية، مارك كاتس، في بيان “كافة الأطراف المتنازعة في سورية” بـ”اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية بما يتماشى مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن التقارير أفادت باستهداف مخيم قاح للنازحين في 20 تشرين ثاني/نوفمبرالجاري، حيث أطلقت صواريخ باتجاه قاح وهي منطقة مكتظة بالسكان وتقع شمال إدلب على الحدود التركية. ووفق التقارير الأولية، فقد قُتل في الهجوم 12 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجراح، بينهم أطفال. ووقعت أضرار كبيرة ودمار في البنية التحتية للمخيم بما فيها الخيام التي تأوي النازحين. كما تعرّض مستشفى للتوليد في المنطقة لأضرار جرّاء القصف، وأصيب خلاله أربعة من عمال الإغاثة.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية “روّعتني التقارير الواردة حول الاعتداء الغاشم على مدنيين في منطقة إدلب. وأشعر بالاشمئزاز من استهداف المدنيين الضعفاء بالصواريخ، من بينهم كبار بالسن ونساء وأطفال لجأوا إلى خيام ومساكن مؤقتة في مخيم للنازحين داخل سوريا.”

ودعا كاتس إلى إجراء “تحقيق كامل في هذه الواقعة المفزعة”، منوها بأن “هذه المخيمات هي عبارة عن مأوى لأشخاص فرّوا أصلا بسبب العنف بحثا عن الأمان والملجأ.”

وأكد المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية على أن “القانون الدولي الإنساني يحتّم بصرامة على جميع الأطراف التفريق بين المدنيين والمقاتلين والتصرف بعناية وعدم المساس بالمدنيين أثناء العمليات العسكرية”، وقال إن “توجيه أي ضربة باتجاه المدنيين هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.”

وقال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه وثق منذ نهاية شهر نيسان/أبريل المنصرم إصابة أكثر من ألف مدنيّ بجراح في شمال غرب سورية بسبب الأعمال العدائية، والمئات منهم أطفال. كما تم توثيق عشرات الاعتداءات على مرافق طبية والعاملين في القطاع الصحي في جميع أنحاء سورية.