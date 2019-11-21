رئيس الشرطة الايطالية: عودة “المقاتلين الاجانب” محتملة ولكن ليس الفرضية الارجح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الشرطة الايطالية، فرانكو غابرييللي إلى أن فرضية عودة ما يسمى بـ”المقاتلين الاجانب” بعد خسارة تنظيم (داعش) للمساحة الجغرافية “تضيف المزيد من عناصر القلق”.

ولكن المسؤول الامني الايطالي أضاف، رداً على سؤال بهذا الصدد على هامش ندوة عن (أسباب الإرهاب الإسلامي)، أنه ” في الوقت الذي تفكك فيه تنظيم الدولة، فإن احتمال عودة المقاتلين الأجانب ليس مستبعداً، على الرغم من أننا نعتقد أن التشتت في هذه المرحلة في المناطق المتاخمة للأزمات في العالم، والتي لا تنقصنا، هو الأرجح”.

وقال رئيس الشرطة الايطالية “في عالم المخاطر، أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو الوعي والمعرفة لتحديد حجم المشكلات بما يتجاوز المخاوف والاستغلالات. من المهم أن نفهم ليس فقط من هم الأعداء ولكن في أي سياق يمكن أن ينضموا”.

واشار إلى أن إيطاليا لم يطالها حتى الآن “الإرهاب الإسلامي”، ولكن “من المؤكد أن احتمال حدوث مثل هذه الحالات مرتفع للغاية”.