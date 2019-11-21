الائتلاف الوطني السوري المعارض يدين إرتكاب “الميليشيات الإيرانية” لمجزرة مخيم (قاح)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أن هيئته السياسية عقدت اجتماعها الدوري اليوم الخميس، حيث “بحثت الأوضاع الميدانية والمجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الإيرانية بحق المدنيين الأبرياء في مخيم (قاح) بريف إدلب.”

ووفق المكتب الاعلامي للإئتلاف، فإن “أعضاء الهيئة السياسية عبروا عن إدانتهم الشديدة لللجريمة النكراء” التي استهدفت مخيماً للنازحين عبر “صواريخ عنقودية”، مطالبين الأمم المتحدة بـ”فتح تحقيق حول الحادثة وتحديد مرتكبي الجريمة ومحاسبتهم في المحكمة الجنائية الدولية”.

كما ناقش أعضاء الهيئة السياسية “تطورات المشهد في إيران، والعراق ولبنان، ولفتوا إلى أن شعوب المنطقة لم تعتد تحتمل انتهاكات ميليشيات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية الإرهابية الأخرى التي تأخذ أوامرها من النظام الإيراني”.

وقدم أعضاء الائتلاف الوطني في هيئة التفاوض السورية، خلال الاجتماع “شرحاً مفصلاً عن اجتماعات الهيئة الأخيرة التي جرت خلال اليومين الماضيين، وما دار من نقاش حول تقدم أعمال اللجنة الدستورية والتحضيرات النهائية للدورة القادمة التي ستنطلق يوم الاثنين القادم في مقر الأمم المتحدة بجنيف”.