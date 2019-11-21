دي مايو: حركة خمس نجوم تواجه صعوبات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعترف الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو بأن الحركة تواجه صعوبات ولكنه نفى وجود إنقسامات داخلية.

ووفق إستطلاعات لتوجهات الناخبين تقلصت كصيراً الثقة في حركة خمس نجوم، بعد أن فازت في الانتخابات البرلمانية لعام 2018 بنسبة 32%، بينما تقدر حصتها الحالية بـ18%، محتلة المركز الثالث بعد شريكها السابق في الحكم حزب الرابطة والحالي الحزب الديمقراطي.

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر مجلس الشيوخ في روما، إن “الاستحقاقات الانتخابية (المحلية) تبطئ عملية إعادة تنظيم الحركة.. . نحتاج إلى تسوية الأمور في الحركة”.

وأضاف “لا يوجد انقسام، هناك رأي مشروع لأولئك الذين يريدون أن نخوض الانتخابات الإقليمية القادمة والذين يفضلون إعادة تنظيم الحركة أولاً. نحن نعيش في لحظة من الصعوبة، وأنا أول من يتعرف بذلك. هناك حاجة لإصلاح بعض الأشياء”