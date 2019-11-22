الرئيس الصيني يدعو لدور أكبر لصندوق النقد الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- حث الرئيس الصيني شي جين بينغ صندوق النقد الدولي على القيام بدور أكبر مع “تصاعد النزعة الحمائية في العالم”، وذلك خلال لقائه مع المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا في بكين اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية، أن شي اشار خلال إجتماعه مع جورجيفا في أول زيارة لها لبكين، إلى “إن النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ مع تزايد المخاطر الهبوطية، كما أن النزعة الحمائية في العالم آخذة في الارتفاع، وتعددية الأطراف والتجارة الحرة تواجهان تحديات شديدة. ولذلك، فإن المجتمع الدولي لديه توقعات أكبر بشأن دور صندوق النقد الدولي”.