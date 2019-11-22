مسؤول إيطالي: مصاعب أمام تحقيق الخطة الوطنية للطاقة والمناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار الرئيس التنفيذي لشركة (إديسون)، التي تعمل في مجال الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، إلى مصاعب قد تواجه إيطاليا أمام تحقيق الأهداف المحددة في الخطة الوطنية للطاقة والمناخ .

وقال نيكولا مونتي، في تصريح للصحفيين على هامش أعمال منتدى حول الطاقة المستدامة “هناك صعوبات يجب أن يتغلب عليها نظامنا، واحدة على وجه الخصوص: تقول الخطة إنه يجب علينا أن ننتج 50 جيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. نحن نتحدث عن حوالي 50 مليار يورو في استثمارات توزع على مختلف مناطق البلاد في مجال طاقة الرياح وقبل كل شيء الطاقة الشمسية، وبالتالي مشاريع صغيرة الحجم”.

وأردف “القضية هنا التي يتعين حلها هو تسريع عمليات الترخيص لدخول هذه الاستثمارات حيز التنفيذ. بدون معالجة هذه المشكلة سيكون من الصعب للغاية تحقيق هذه الأهداف”.

وتتمحور الخطة الوطنية الايطالية للطاقة والمناخ في خمسة خطوط متداخلة ستنفذ بصورة متكاملة: بدءا من الاستغناء عن الطاقة الكربونية، كفاءة الطاقة وأمنها، مروراً بتطوير السوق الداخلية للطاقة إلى البحث والابتكار والارتقاء بالقدرة التنافسية.