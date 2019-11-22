البابا: التعاون بين الديانات أمر ملح للبشرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان-بانكوك- وصف البابا فرنسيس التعاون بين الديانات بـ”الامر الملح بالنسبة للبشرية” في الوقت الراهن، مشيرا إلى أهمية الاعتراف بالآخر والاحترام المتبادل

وقال البابا في لقاء مع القادة الروحيين الذين يمثلون مختلف الديانات في تايلاند، بالعاصمة بانكوك اليوم الجمعة إن “عالمنا يجد نفسه اليوم أمام مشاكل معقدة، شأن العولمة الاقتصادية – المالية ونتائجها الخطيرة على نموّ المجتمعات المحلية”.

وأشار فرنسيس في هذا السياق، حسبما نقلت عنه إذاعة الفاتيكان، إلى “مشاكل أخرى كتلك المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين فضلا عن المجاعات والصراعات المسلحة، والتدهور البيئي الحاصل”، منوهاً بأن هذه المشاكل “تعني العائلة البشرية بأسرها”، حيث رأى أن “زمن انعزال الدول ولّى، وبات يتعين علينا اليوم أن نتصوّر منطقَ اللقاء والحوار كدربٍ واجب اتّباعها، ومنطقَ التعارف المتبادل كنهجٍ ومعيار”. وقال “بهذه الطريقة نقدّم نموذجاً جديداً لحلّ الصراعات، ونساهم في تحقيق التفاهم بين الأشخاص وفي حماية الخليقة”.

وشدد البابا على أن “الديانات مدعوةٌ إلى المساهمة في هذا المجال، بدون التخلي عن خصوصياتها ومواهبها الفريدة”، معتبراً أن “كلّ ما نفعله في هذا الاتجاه يشكل خطوة هامة من أجل ضمان حق الأجيال الفتية في المستقبل، ويمثّل أيضا خدمة للعدالة والسلام”.

كما رأى فرنسيس أن “الديانات مدعوة لإيلاء اهتمام خاص بالفقراء من حولنا، وبالمهمشين والمضطهدين والسكان الأصليين والأقليات الدينية، وعليها أيضاً أن تخلق فرصاً تسمح بالاتحاد والعمل المشترك”.