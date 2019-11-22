بلجيكا: توجه نحو تأجيل بعثة اقتصادية إلى إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تستعد حكومة بروكسل المحلية لطلب تأجيل بعثة اقتصادية كانت مقررة لإسرائيل ما بين الثامن والحادي عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.

وكانت البعثة المشتركة بين الفعاليات الاقتصادية في منطقة بروكسل ومنطقة والونيا (جنوب بلجيكا الناطق بالفرنسية (قد أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والأهلية بوصفها ” غير مناسبة” في هذا التوقيت.

وأفادت مصادر في حكومة والونيا المحلية بأن الشركات المحلية لم تظهر الكثير من الاهتمام بالمشاركة في هذا البعثة، ما يضع فعاليتها وعائدها المالي على المحك.

وذكرت المصادر أن بعض المسؤولين المحليين خاصة في بروكسل يؤكدون على ضرورة الغاء البعثة بسبب اعتراضهم على التصرفات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين و”انتهاكات إسرائيل الدائمة لحقوق الانسان والقانون الدولي”.

هذا و من المقرر أن تجتمع الحكومة المحلية في بروكسل مع الأطراف المعنية الأسبوع القادم لإقرار مصير البعثة تأجيلاً أو إلغاءً.