سالفيني يبتهج بأرشفة قضيته حول احتجاز مهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني عن ارتياحه إزاء إغلاق ملف القضية المرفوعة ضده بتهمة احتجاز أشخاص، لمنعه إنزال مهاجرين من على متن سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة إنسانية.

وأضاف زعيم حزب الرابطة، معلقاً على أرشفة ملف قضية سفينة (آلان كردي) التابعة لمنظمة (سي آي) غير الحكومية الألمانية، من قبل المحكمة الوزارية، بالقول: “هناك خبر سار بين الحين والآخر”.

هذا وقد أغلقت المحكمة المذكورة الجمعة، ملف القضية التي تم فيها التحقيق مع سالفيني أثناء شغله منصب وزير الداخلية، بتهمة إساءة استخدام منصبه وإهمال أعمال مكتبه المتعلقة بالسفينة السالفة الذكر التي وقعت في 3 نيسان/أبريل الماضي، عندما أنقذت المنظمة غير الحكومية الألمانية 64 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي قبالة ساحل ليبيا.

وقد تم إغلاق الملف الخاص بمدير مكتب سالفيني، ماتيو بيانتيدوزي، في القضية ذاتها أيضا.