موسكوفيتشي: بذلنا كل جهد ممكن لتقريب إيطاليا من الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية المنتهية ولايته بيير موسكوفيتشي “أنا صديق لإيطاليا. لقد أردت أن تكون رحلتي الأخيرة إليها لأنها بلد أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والعكس صحيح أيضاً”.

وفي مؤتمر صحافي بمناسبة حدث استمر يومين في روما، التقى فيه كبار ممثلي المؤسسات الإيطالية، بدءاً بالرئيس ماتاريلا، أضاف موسكوفيتشي “أعتقد أنني بذلت كل جهد ممكن لتقريب إيطاليا من الاتحاد الأوروبي ومن جميع الحكومات”. ، ثم “شكر جميع المحاورين الإيطاليين الذين تتابعوا هذه السنوات”، مضيفاً باللغة الإيطالية: “إن بابي مفتوح”.

ورداً على انتقادات للوثيقة الخاصة بآلية الاستقرار الأوروبي التي تحدد بنود “معاهدة تقنية إلى حد ما”، لكنها “تمثل حل وسط مواتٍ لإيطاليا وتم قبوله منها أيضًا”، فقد قال المفوض الأوروبي “إنه نص تم قبوله في حزيران/يونيو من قبل الحكومة السابقة، بينما هناك من يتحدث عنه اليوم بطريقة مختلفة، مع أنه كان موجوداً آنذاك أيضًا”، أي عندما تم تبنيه.

وبالشأن ذاته، إشارة الى ما دعي: “التحوّل السالفيني”، اعترف موسكوفيتشي بأنه “ليس لغزاً أننا لم نتفق دائماً”. ويختتم بالقول “لا أحد يريد وضع إيطاليا تحت الوصاية، إنها دولة عظيمة عليها تعزيز ثقتها بنفسها وبالمنظمات الدولية”.