الخارجية الفلسطينية: إعتداءات ميليشيات المستوطنين مسؤولية الحكومة الاسرائيلية وبومبيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن “الادانة بأشد العبارات” لاعتداءات “ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومقدساتهم ومركباتهم”.

ونوهت في بيان الجمعة، بـ”أن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال، خاصة المناطق الواقعة جنوب غرب نابلس وجنوب شرقها، بهدف توسيع المستوطنات القائمة وإنشاء تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة من شأنه فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وتسمين خاصرة دولة الاحتلال على حساب الأرض الفلسطينية كامتداد للعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو ما يسمى بالخط الاخضر، وتفويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967″.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية بـ”المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها”، وكذلك الإدارة الأمريكية “المسؤولية عن نتائج الاستيطان وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة بعد اعلان الخارجية الأميركي مايك بومبيو “.

وجددت الخارجية الفلسطينية الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة بـ”الإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الاوان، بما يساعد في الحفاظ علي ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام“.