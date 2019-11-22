موغيريني: العنف ضد النساء والفتيات ضد الانسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 الشهر الجاري، عبر الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأن هذه الظاهرة لا تطال النساء والفتيات فقط، بل الإنسانية جمعاء.

جاء هذا الموقف في بيان موقع باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، حيث رأت أنه “يجب ألا تكون هذه الظاهرة موجودة لا في أوروبا ولا في أي مكان في العالم”.

وأقرت موغيريني، التي تتحدث باسم الاتحاد، بأن الوقت لا زال مبكراً للقول بأن الجهود المبذولة أوروبياً ودولياً للقضاء على ظاهرة العنف ضد النساء، قد أعطت الثمار المرجوة منها.

وتشير التقديرات والدراسات بأن امرأة من كل ثلاث نساء في أوروبا تعرضت خلال حياتها للعنف النفسي أو الجنسي أو للاثنين معاً.

أما في الدول النامية فتتعرض فتاة من كل ثلاث لخطر الزواج القسري قبل سن 18، كما تعرضت 200 مليون فتاة إلى الختان.

ومضت موغيريني تقول: “يتعين على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الاستمرار في العمل من أجل إدانة العنف ضد النساء والعمل على ردعه والدفاع عن حق كل امرأة وفتاة بالعيش بحرية وأمن”.

وترى المسؤولة الأوروبية بأن محاربة العنف ضد النساء يعتبر استثماراً في مستقبل كافة الدول والمجتمعات وضمانة لقيام مجتمعات حرة وعادلة وديمقراطية.