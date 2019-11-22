إيطاليا: رصد 31 مهاجراً على متن قارب شراعي قبالة سواحل كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيبو فالنتيا – رصد زورق دورية تابع لقسم العمليات البحرية في الشرطة المالية بمدينة كروتوني (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، قارباً شراعياً يقل 31 مهاجراً غير سري، حيث تمكن من وقفه لاحقاً.

وقالت الشرطة المالية إنها “حددت من بين المهاجرين الموقوفين، اثنين من المهربين الزعومين يحملان الجنسية الروسية”، ثم “تم مرافقة القارب إلى ميناء كروتوني حيث قامت بمصادرته”.

وذكرت الشرطة أنه الأمر “حدث الليلة الماضية خلال نشاط دورية في المياه الإقليمية الوطنية على ساحل البحر الأيوني”، حيث “رصد زورق الدورية الساحلية على الرادار، سفينة تبحر على على بعد حوالي كيلومترين بحريين عن الساحل، متجهة نحو شاطئ كابو تشيميتي الذي يفتقر الى موقع للرسو ويشتهر بوصول المهاجرين”.

وقالت الشرطة أن “من بين المهاجرين الـ31 هناك امرأتان وعدة قصر، وأنهم من أكراد عراقيين وإيرانيين”، وأنه “وفقًا لتحقيقات أولية، كان المهربون قد انطلقوا بالمهاجرين من مدينة بودروم التركية وأبحروا بهم باستمرار لمدة 6 أيام، محاولين وصول سواحل الإيطالية ليلاً، على أمل الخلط بينهم وبين الزوارق المحلية”.

وخلصت الشرطة الى القول إنه “يتم حاليًا احتجاز المشتبه فيهم بالتهريب لعرضهم على السلطات القضائية، بينما تم اقتياد المهاجرين، وكلهم في صحة جيدة لكنهم غاية في التعب جرّاء الإبحار الطويل، الى مركز استقبال قريب لإجراء عمليات تحديد الهوية المعتادة وتقديم الرعاية الصحية لهم”.