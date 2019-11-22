إيطاليا: التوسع هو ما يزيد عدد الشركات في الخارج وليس تكلفة العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر مسح أجري في إيطاليا أن الشركات المحلية لا “تنتقل الى الخارج” بسبب تكلفة العمالة المنخفضة، بل لتنمو في أسواق جديدة”.

هذا هو التوجه الذي صوره المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الجمعة، في تقرير مفاده أن “الاتحاد الأوروبي يؤكد نفسه مجالاً رئيسياً للاستثمارات الخارجية الجديدة سواء على صعيد الصناعة أم الخدمات، بين أهداف الاستثمار الأجنبي لـ24.4٪ و32.7٪ على التوالي، للشركات الإيطالية متعددة الجنسيات”.

وأضاف التقرير أنه “تلي الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وكندا بنسبة 20.6٪، ثم دول آسيوية أخرى، أوقيانوسيا، الشرقين الأدنى والأوسط بنسبة 13.8٪، الأمريكتين الوسطى والجنوبية بنسبة 9.2٪”. وأنه “بالنسبة لمجموعات الخدمات، بعد منطقة اليورو، هناك دول آسيوية أخرى، الشرقين الأدنى والأوسط، وأوقيانوسيا بنسبة 12.9٪”، ثم “الولايات المتحدة وكندا بنسبة 12.3٪، تليهما الصين بنسبة 9.2٪”.

وذكر تقرير (إستات) أن “الاستثمارات الخارجية الجديدة التي تم تحقيقها أو التخطيط لها في فترة السنتين 2018-2019، تهدف بشكل أساسي بالنسبة لكل من الشركات الصناعية وشركات الخدمات، إلى إنتاج السلع والخدمات بنسبة 35.9٪ و30.8٪ على التوالي”. بعد ذلك “ومع أسهم كبيرة، التوزيع والخدمات اللوجستية بنسبة 23.6٪ و16.1٪، التسويق، المبيعات وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك مراكز الخدمة والاتصال بنسبة 20.6 ٪ و17.0٪”.

وخلص التقرير الإحصائي الى القول إن “الدافع السائد وراء الاستثمارات الجديدة في الخارج في الفترة 2018-2019 هو إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة”، حيث “تعلن ذلك نسبة 79.8٪ من المجموعات الصناعية الإيطالية متعددة الجنسيات”.