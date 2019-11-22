دبلوماسية إيطالية: حل الدولتين هو الوحيد للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت مسؤولة دبلوماسية إيطالية أن بلادها “مقتنعة بأن حل الدولتين هو الوحيد الكفيل بأن يضمن سلاماً عادلاً ودائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

متحدثة في ندوة “تمايز الاتحاد الأوروبي والدفع من أجل السلام الإسرائيلي الفلسطيني، ماذا يمكن لإيطاليا أن تفعل؟”، الذي نظمه مركز الدراسات السياسية الدولية والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أضافت نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني، أن “الأولوية الآن هي إعادة فتح العملية السياسية لإعادة إطلاق السلام”.

وتابعت “إن موجات العنف والدمار المستمرة التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة تظهر أنه إذا ترك الجانبان وحدهما، فلن يتمكن الطرفان من عكس اتجاه الانزلاق نحو أزمة لا يمكن السيطرة عليها”، لذا فـ”من الصعب في هذا السيناريو أن نتخيل بصراحة كيف يمكن لأي شيء آخر غير الإطار الذي حددته قرارات الأمم المتحدة العديدة أن يعيد إطلاق عملية السلام”، لكن “نحن مستعدون لدعم أي حل يمكن للجانبين الاتفاق عليه”.

وذكرت سيريني أن “أكبر عقبة أمام طريق السلام اليوم هي لسوء الحظ عدم الثقة التام، لا بين الزعماء السياسيين المعنيين وحسب، بل والأسوأ من ذلك، بين المجتمعات المدنية الإسرائيلية والفلسطينية”.

وتابعت نائبة الوزير “أعتقد أن بإمكان الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشكل خاص، تقديم مساهمة كبيرة في تعزيز ودعم المبادرات التي تيسر خلق مناخ ثقة متبادلة، أولاً وقبل كل شيء بين الناس، في إطار ما يسمى مبادرات الناس للناس”.

واختتمت المسؤولة الدبلوماسية قائلة “بهذا المعنى، فإن منتدى الأعمال الإيطالي الفلسطيني الذي سيعقد في رام الله في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل، يمثل علامة ملموسة لالتزامنا، والذي سيتيح الفرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي للقطاع الخاص”.