مصادر ليبية: صالح معارض لمذكرة برلمان طبرق ضد إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – قالت مصادر ليبية إن “المذكرة ضد إيطاليا، التي أصدرها مجلس النواب في طبرق بعد إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإيطالي على الأراضي الليبية، لم تحظ بتفويض رئيسه عقيلة عيسى صالح”.

وقد طالب مجلس النواب الليبي السلطات الإيطالية أمس بتقديم تفسير رسمي لما وصفه بـ”التعدي على سيادة ليبيا المخالف لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية”، وندد بانتهاك سيادة الأجواء الليبية، معتبرا أن مثل هذه الأعمال “لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، وتمثل تدخلا في الشأن الداخلي الليبي”.

وبهذا الصدد، علمت مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية من المصادر الليبية ذاتها، أن عقيلة “صالح يتلقى العديد من الضغوط من البرلمانيين المقربين للمشير خليفة حفتر، رئيس الجيش الوطني الليبي، لإطلاق إدانة علنية لإيطاليا فيما يتعلق بالاستخدام المزعوم لطائرات بدون طيار دون ترخيص على الأراضي الليبية”.

ووفقًا للمصادر نفسها، فقد “تم الترويج للبيان المذكور أعلاه، من قبل رئيس لجنة طبرق الأمنية طلال المعيوب، المعروف بقربه من الجنرال حفتر ولإعلانه أنه لا يريد حضور المؤتمر الذي عقد في باليرمو قبل عام”، لأجل ليبيا.