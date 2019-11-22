وزيرة داخلية إيطاليا: أولوية لمواكبة التغيّرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن أولوية عملنا تكمن في مواكبة التغيّرات العصرية.

وأضافت الوزيرة لامورجيزي في كلمتها خلال حفل افتتاح العام الدراسي 2019-2020 في أكاديمية الشرطة، أنه “في عصر يتسم بسرعة التطور التكنولوجي فإن ما يحدد الأولويات هو إيقاع التغيير وتغيّر السيناريوهات الداخلية والدولية، التهديدات، الأساليب الإجرامية، وفي الوقت نفسه تقنيات التحقيق وأساليب العمل، برامج التدخل”، وكذلك “مفهوم التغيّرات الأمنية نفسه”.

وخاطبت الوزيرة الطلبة قائلة: “أنتم مستقبل إدارة الأمن العام، والتزامي يكمن في التأكد من أن هناك تحديث مستمر حتى تتمكنوا من مواكبة العصر دائمًا”، واختتمت بالقول “لقد عاشت المدرسة هذا التحدي دائمًا، وجعلت من نفسها جامعة للأمن”.