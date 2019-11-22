كونتي: لا تكفي السيطرة الذاتية على الإنترنت بل يجب التحكم به

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إن “التنظيم الذاتي لإستخدام الإنترنت لا يكفي، بل يجب السيطرة عليه”.

وفي حديثه بحفل افتتاح السنة الأكاديمية للمدرسة العليا للشرطة، في روما الجمعة، رأى أكد رئيس الحكومة أنه “يجب التحكم بالشبكة العنكبوتية”، وذلك “لا عن طريق السيطرة غير المقبولة أو وقف عمل المشغلين أو نشاط الرقابة الأسوأ”، بل “بالطريقة الصحيحة والمسؤولة للقواعد والضمانات، والتي يتحقق من خلالها توازناً مناسباً بين قيمتين الأساسي: الأمن والحرية الشخصية”، حيث “تكون سرية البيانات الشخصية نتيجة طبيعية في هذا السياق”.

وركز رئيس الوزراء بالتفصيل على موضوع “الجريمة الإلكترونية وسرقة البيانات”، موضحا كيف يمثلون أنها “تمثل تهديدا مستمرا ودائما، يجب الوقاية منه ومحاربته في الواقع اليومي”. وبالتالي فإن حماية البيانات هي “الأساس الذي لا مفر منه للأمن الفردي والجماعي”.

ورأى كونتي أنه “إزاء تهديد الأنشطة الإجرامية التي تنتقل عبر الشبكة وتخترق الحدود الوطنية، من الضروري أن تكون هناك مقاومة بطريقة مقنعة وبتنسيق شبكة أخرى، وهي علاقات التعاون، التي تنشط باسم فعالية النتائج وفوريتها”.