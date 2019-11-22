موغيريني: أسف لتدهور الوضع في شمال غرب سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، عن أسفها لوقوع هجمات على مخيم للنازحين ومنشأة صحية في شمال غرب سورية بالقرب من الحدود التركية.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية في بيان اليوم الجمعة، أن هذا الأمر يعد تصعيداً جديداً يُرثى له للوضع المتدهور في هذه المنطقة.

وحملت موغيريني الحكومة السورية مسؤولية الهجوم، فـ”بينما يعترف الاتحاد الأوروبي بوجود منظمات إرهابية في المنطقة، يرى أن الهجمات العشوائية على البنى التحتية المدنية الحيوية من قبل النظام السوري وحلفاءه غير مقبولة”، حسب كلامها.

ودعت إلى توقف هذه الهجمات فوراً، مؤكدة على ضرورة التحقيق فيما حصل من قبل الأمم المتحدة، قائلة: “نعيد التأكيد على ضرورة مساءلة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، وفق المسؤولة الأوروبية.

ودأب الأوروبيون على تذكير جميع أطراف النزاع السوري بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين.

وناشدت موغيريني باسم الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية والأطراف الضامنة لعملية استانة تحمل مسؤولياتهم والالتزام بتعهداتهم.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن العنف الحالي لا يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين فحسب، بل يقوض المحادثات السورية – السورية في إطار اللجنة الدستورية، المقرر أن تستأنف أعمالها الأسبوع المقبل في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويدعم الاتحاد الأوروبي، كما تكرر بروكسل دائماً، التوصل إلى حل سياسي شامل وحقيقي للنزاع الدائر في سورية وفق القرار 2254 وبيان جنيف 2012.

وفيما اتهمت المعارضة السورية والأطراف الداعمة لها القوات السورية ومن معها باستهداف مدنيين، أكدت دمشق أنها استهدفت حصراً مواقع لمجموعات مسلحة إرهابية.