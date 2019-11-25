تقرير دولي: استمرار ارتفاع نسب الغازات المسببة للاحتباس الحراري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – بروكسل – لاحظت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة استمرار ارتفاع مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وأشارت المنظمة في أحدث تقاريرها اليوم إلى أن هذه الغازات بلغت مسنتويات قياسية في الجو، موضحة أن المتوسط العالمي لتركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون قد بلغ 407,8 جزء في المليون عام 2018، بعد أن كان يبلغ 405,5 نقطة في المليون في العام الذي سبقه.

وقد تجاوز تركيز غاز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي خلال الأعوام القليلة الماضية الحد الرمزي البالغ 400 نقطة والمسجل عام 2015.

وتتخوف المنظمة من آثار هذا الارتفاع، إذ أن غاز ثاني أوكسيد الكربون يبقى في الجو والمحيطات لمئات السنين، ” هذا يعني أن الأجيال القادمة ستكون عرضة لطقس أكثر تطرفاً ولارتفاع مستوى المياه واختلال النظم البحري والبرية”، كما جاء في التقرير.

وأشارت المنظمة التي أجرت دراسات ورفعت عينات من أكثر من 53 بلداً في العالم، إلى ارتفاع تركيز غازات الميثان وأكسيد النيتروز بكميات أعلى مما كانت عليه خلال العقد الماضي.

وحول هذه النتائج يقول الأمين العام للمنظمة بيتنتيري تالاس: “ليس هناك ما يشير إلى تباطؤ أو انخفاض في تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، رغم جميع الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها خلال مؤتمر باريس للمناخ”.

وناشد المسؤول الأممي كافة الدول العمل على ترجمة التزاماتها إلى أعمال وزياد مستو الطموح المناخي من أجل رفاه البشرية في المستقبل.

وكانت آخر مرة شهدت فيها الأرض معدلات مماثلة لتركيز ثاني أوكسيد الكربون كان قبل حوالي 5 ملايين عام، وكانت درجات حرارة الأرض أعلى من الحالية بدرجتين أو ثلاثة، كما كان مستوى سطح البحر أكثر ارتفاعاً بمقدار 10 إلى 20 متراً عما هو الحال الآن.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر إضافي حول المناخ في مدريد قبل نهاية العام الحالي.