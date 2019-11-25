كونتي: ألمانيا تواجه صعوبات في جمع الاطراف الفاعلة حول طاولة برلين بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، في إشارة إلى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، “إنهم يعملون بجد في ألمانيا من أجل هذا المؤتمر”، الذي لم يحدد له موعدا بعد.

وأضاف كونتي، في لقاء متلفز بمقر مجموعة آدنكرونوس الاعلامية في روما مساء الاثنين “ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة، والتي هي أيضًا أجنبية، ويمكنها المساهمة في حل النزاع الليبي”.

وأشار كونتي إلى أن المؤتمر الذي نظمته حكومته الاولى بعاصمة إقليم صقلية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، كان “ناجحاً”، وقال “عندما نظمنا مؤتمر باليرمو، نجحنا في استقطاب الجميع. لقد تم الاعتراف بالدور الموثوق لإيطاليا”.