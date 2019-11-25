الرئيس المصري يستقبل المدير التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلنت السلطات في مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلتقى اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي ، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في نشاطها بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، حيث استعرض رئيس شركة (إيني) تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر، بما في ذلك سير العمل والإنتاج بحقل (ظهر) للغاز الطبيعي”.

ونوه المتحدث الرئاسي بأن ديسكالزي “أشاد بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية”، مؤكداً أن “مصر تمثل إحدى أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوي العالم، مع الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر، وذلك بالنظر إلى ما يتوفر بقطاع الطاقة من آفاق رحبة، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس لتطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب سعي مصر لتكون مركزاً إقليميا للطاقة، خاصةً من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقراً له”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي “أشاد خلال اللقاء بالشراكة المثمرة القائمة مع شركة (إيني) الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية”، معرباً عن “التطلع لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذاً في الاعتبار الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، وموجهاً في هذا الإطار وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، خاصةً حقل (ظهر)”.