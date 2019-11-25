كونتي: الحل العسكري لن يحقق الاهداف المعلنة لإستقرار ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي على أن “الخيار العسكري لا يؤدي إلى السلم في ليبيا”، وقال في لقاء بمقر مجموعة آدنكرونوس الاعلامية في العاصمة روما “إنه خيار يهدد بزعزعة أكبر للاستقرار في هذه المنطقة، يجب أن نعمل من أجل الحل السياسي”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه “في كل مرة أقابل فيها زعماء أجانب، وليس فقط الليبيين، أسعى لإقناعهم بأن الحل العسكري لا يقود إلى تحقيق الأهداف الأولية المعلنة: تحقيق الاستقرار، ومحاربة التطرف وبالتالي الإرهابيين ، تحقيق السلم في البلاد”، وقال “لن إدخر أبدًا جهداً في مواصلة العمل من أجل هدف الحل السياسي”.