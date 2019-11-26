حاكم پوليا: شعرنا بزلزال ألبانيا في جميع أنحاء المقاطعة لكن بلا ضرر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس مقاطعة پوليا الإيطالية (جنوب) ميكيلي إميليانو “لقد شعرنا بالزلزال الذي وقع عند الساعة 3.54 في ألبانيا، في محافظات باري، بات، برينديزي، وفوجّا، ليتشي وتارانتو”.

هذا وقد أشارت الحصيلة الأولى التي أعلنتها السلطات المحلية، للزلزال الذي ضرب ألبانيا وكان مركزه قرب العاصمة تيرانا، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، هي 3 قتلى و150 مصابًا على الأقل.

وفي هذا السياق، أضاف رئيس إقليم پوليا، في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أنه “من صالة عمليات الدفاع المدني في المقاطعة، ليست هناك أية تقارير عن وقوع أضرار في پوليا”.