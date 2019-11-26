وزير خارجية إيطاليا: نراقب وضع زلزال ألبانيا الذي لم يمس أي إيطالي لحد الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: “لقد قمنا بتنشيط وحدة الأزمات بوزارة الخارجية، ونحن نراقب الوضع”، لمعرفة ما إذا كان هناك مواطنون إيطاليون مسّهم الزلزال الذي ضرب ألبانيا.

هذا وقد أشارت الحصيلة الأولى التي أعلنتها السلطات المحلية، للزلزال الذي ضرب ألبانيا وكان مركزه قرب العاصمة تيرانا، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، هي 3 قتلى و150 مصابًا على الأقل.

وبهذا الصدد، أضاف الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة أنه “لا يوجد حتى الآن أي إيطالي متضرر من جراء الزلزال”.

في الوقت ذاته، كتبت وزارة الخارجية في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أنه “تم تفعيل وحدة الأزمات على الفور، وهي تعمل منذ الليلة الماضية لإجراء التحقيقات المناسبة مع سفارتنا في تيرانا”.