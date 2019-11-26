الدفاع المدني الإيطالي يرسل فريق إغاثة الى ألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت قوات الدفاع المدني الإيطالية إن رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، أذن بمغادرة فريق مزود بوسائل إغاثة، استجابة لطلب المساعدة المقدم من ألبانيا، بعد الهزة الأرضية التي ضربت البلاد في الساعات الأولى من اليوم، وبلغت قوتها 6.5 درجة على مقياس ريختر.

ووفقا للسلطات المحلية فقد أشارت الحصيلة الأولى للزلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، الذي ضرب ألبانيا وكان مركزه قرب العاصمة تيرانا، هي 3 قتلى و150 مصابًا على الأقل.

هذا ويتألف الفريق الإيطالي الموشك على المغادرة إلى ألبانيا، من فرق بحث وإنقاذ تابعة للواء رجال إطفاء مقاطعة توسكانا (وسط)، فرق عمليات من مقاطعتي پوليا وكامبانيا، مع فريق طبي من إقليم لومبارديا (شمال)، مهندسين وفنيين من خبراء لواء الإطفاء الوطني في مجال تقييم وتحليل الأضرار، ومن موظفي إدارة الدفاع المدني والصليب الأحمر الإيطالي.

وتتمثل مهمة الفريق الإيطالي، بالإضافة إلى أنشطة البحث والإنقاذ، في ضمان الدعم الضروري للسلطات المحلية في تقييم الأضرار وملاءمة المرافق العامة والمباني الخاصة.