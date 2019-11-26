حركة حماس ترجيء تقديم ردها المكتوب على الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- أرجأت حركة (حماس) تقديم ردها المكتوب على اقتراح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الانتخابات.

قرار الحركة جاء بعد اعتداء عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله على اعتصام لأسرى محررين.

وكان وفد لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية وصل أمس الى غزة لتلقي رد (حماس) اليوم توطئة لاصدار الرئيس الفلسطيني مرسوما باجراء انتخابات تشريعية تتبعها رئاسية.

وقالت (حماس) في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إنها “رحبت بالانتخابات العامة منذ الحديث عنها باعتبارها وسيلة وخطوة مهمة على طريق استعادة شعبنا الفلسطيني وحدته وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة، وتحمل الكل الوطنيالمسؤولية التاريخية في ظل التحديات الراهنة والتفرغ لمواجهة الاحتلال”.

وأضافت “عملت حركة حماس على تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات، وخلق الأجواء الإيجابية، ولا تزال على الموقف ذاته، وأعدت حماس ردًا مكتوبًا يحمل ذات المضامين الداعمة والميسرة للانطلاق في العملية الانتخابية ليقول شعبنا الفلسطيني كلمته بحرية”. وشدد البيان على “ضرورة تأمين متطلبات نجاح العملية الانتخابية كافة، وعلى رأسها الحقوق الأساسية والحريات العامة لأبناء شعبنا”.

ولكنها استدركت “وقبيل لقاء قيادة حركة حماس اليوم مع لجنة الانتخابات المركزية ارتكب الاحتلال جريمته بقتل الأسير سامي أبو دياك الذي تزامن مع قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بقمع اعتصام الأسرى المحررين واعتقالهم في رام الله، وهو مايتنافى كليًا مع مبدأ حرية الرأي والتعبير، وانتهاك للحريات العامة التي تعتبر العنصر والركيزة الأهم في إنجاح أي انتخاباتوضمان نزاهتها”.

وقالت “بناء عليه، فإن قيادة حركة حماس وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية قررت إرجاء تسليم موقفها الإيجابي المكتوب للسيد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رفضًا لجريمة أجهزة أمن السلطة بحق الأسرى المحررين”.

هذا، واعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية عزمه زيارة الأسرى المحررين بعد انتقادات واسعة لعناصر الأمن.