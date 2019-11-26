المفوضية الأوروبية تعرض مساعدات على ألبانيا بعد الهزة الأرضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن شعورها بالصدمة والأسف لوقوع زلزال مدمر في ألبانيا صباح اليوم أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأبدى كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، والمفوض المكلف شؤون إدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس، في بيان مشترك لهما تضامنهما مع الحكومة والشعب في هذا البلد.

وأشار المسؤولان الأوروبيان إلى استعداد المفوضية مساعدة السلطات الألبانية على التصدي لآثار هذا الزلزال، وأعلانا أنهما “على تواصل دائم مع المسؤولين في تيرانا لرؤية أفضل السبل الممكنة لمد يد العون”.

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا بأن الجهاز التنفيذي الأوروبي قد فعّل نظام الحماية المدنية ووضع نظام كوبرنيكوس للخرائط عبر الأقمار الصناعية بتصرف المعنيين لمعاينة الأماكن المنكوبة وتقديم المساعدة.

وأوضحت أن المفوضية تلقت عروضاً لمساعدة ألبانيا من عدة دول منها فرنسا، التشيك، ألمانيا، هنغاريا، وتركيا.