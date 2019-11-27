إيطاليا: الائتلاف الحاكم ينفي وجود إنقسامات بشأن الموقف حول أحداث هونغ كونغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي، مارتا غراندي، ما تداولته تقارير صحفية عن حدوث إنقسام داخل الائتلاف الحاكم (حركة خمس نجوم-الحزب الديمقراطي) بشأن موقفه إزاء الاحتجاجات في هونغ كونغ المطالبة بالديمقراطية وبوقف تدخلات الحكومة المركزية في بكين

وكتبت غراندي، التي تنتمي إلى حركة خمس نجوم، في تغريدة عبر منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “قرأت عن إنشقاقات داخل الاغلبية البرلمانية بشأن الصين والمظاهرات في هونغ كونغ. سنواجه هذا الموضوع ، وكما هو الحال دائمًا ، سنجد خطًا مشتركًا. البرلمان لن يهمل هذه القضية. وسنصادق قريباً على نص متوافق عليه في اللجنة”.

وكانت وسائل إعلام إيطالية وقوى في المعارضة قد إنتقدت لقاء على مائدة العشاء جرى يوم الجمعة الماضي جمع مؤسس حركة خمس نجوم، الكوميدي السابق، بيپّي غريللو مع السفير الصيني لدى روما لي جون خوا.