فون دير لاين: يجب أن تبقى أوروبا مكاناً لطالبي الحماية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، عن قناعتها بأن أوروبا يجب أن تبقى أرض استقبال للمحتاجين للحماية الدولية.

وكانت فون دير لاين تلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي الذي يستعد اليوم في ستراسبورغ للتصويت على طاقم مفوضيتها التي تضم 27 عضواً في غياب المرشح البريطاني.

وكررت فون دير لاين التعبير عن قناعتها بضرورة بث روح جديدة في سياسة الهجرة الأوروبية متعهدة بتقديم استراتيجية مختلفة، حيث “نريد سياسة هجرة فاعلة وفعالة ولكن إنسانية”، على حد قولها.

وتحدثت عن ضرورة منع وقوع مزيد من المآسي حيث يفقد المهاجرون حياتهم براً وبحراً كضحايا لشبكات التهريب على غرار ما وقع للمهاجرين الآسيويين الذين وجدوا موتى في شاحنة تبريد في بريطانيا. وحثت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي الجديد على دمج المهاجرين النظاميين وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في القارة العجوز إلى بلدانهم.

وترى رئيسة المفوضية الجديدة ضرورة البحث عن طريقة أخرى لتوزيع المهاجرين وتقاسم العبء بين الدول الأعضاء مع إقرارها بأن قدرة كل من إيطاليا واليونان واسبانيا على استيعاب المهاجرين قد وصلت إلى حدها الأقصى.