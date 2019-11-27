فيندي: السعودية بلد ذو أصول ثقافية ألفية ومن المهم إقامة علاقات معه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة مؤسسة (Alda Fendi Esperimenti) الثقافية الإيطالية، “لقد شرعنا بإقامة علاقات ثقافية مع المملكة العربية السعودية لأننا نرى أنها بلد يمتلك أصولا ألفية رائعة”، لذا “فمن المهم أن تقيم إيطاليا هذه العلاقات معها”.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على هامش الندوة الصحافية التي عقدت في بهو المتحف الوطني الروماني بالعاصمة الإيطالية أمس الثلاثاء، لتقديم معرض “طرق الجزيرة العربية” الآثاري، أضافت آلدا فيندي “سنقيم قريبا معرضاً مهماً آخر لوزارة الثقافة السعودية، في مقر مؤسستنا بروما، لفنان سعودي كبير”، لم تذكر اسمه.

وتابعت “سنبدأ بهذا المعرض، تبادلاً ثقافياً ثنائياً مع المملكة”، انطلاقاً من حقيقة أن “الثقافة الإيطالية ينبغي نشرها في العالم”، مشيرة الى “السعي للتوصل الى اتفاق ثقافي مع السعودية على غرار ذلك المبرم مع متحف إيرميتاج”، الروسي “الذي ينطوي على تبادل ثقافي لمعارض تقام على مدى 3 سنوات يتم تجديده لاحقاً”، وبموجبه “يقومون سنويا بعرض أهم أعمالهم في إيطاليا”.

وأشارت فيندي الى أن “الأمر يتعلق بتبادل مهم، لأنه يشمل جوانب ثقافية، سياسية واقتصادية أيضا”. واختتمت بالقول “نأمل بعمل الشيء ذاته معهم أيضا”، في إشارة الى المملكة العربية السعودية.