البرلمان الأوروبي يصوت لصالح مفوضية فون دير لاين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – صوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة اليوم لصالح المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة الألمانية أورسولا فون دير لاين للفترة ما بين 2019-2024.

وحصلت فون دير لاين وأعضاء مفوضيتها الـ 27 على دعم 461 عضواً من أعضاء البرلمان، بينما عارضها 157 برلمانياً وامتنع 89 نائباً عن التصويت.

وبعد التصويت، وقع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي رسالة تتضمن مصادقة الجهاز التشريعي على المفوضية الجديدة المقرر أن تبدا عملها رسمياً في الأول من كانون الأول/ديسمبر القادم.

وكانت فون دير لاين طلبت في كلمة لها قبل جلسة التصويت دعم البرلمانيين من أجل أوروبا جديدة تتبنى سياسة بيئية ومناخية طموحة وتسعى لتعزيز العدالة والتماسك داخل التكتل الموحد، ولتحسين حياة المواطنين.

هذا ومن المقرر أن يبعث البرلمان بنسخة من رسالة ساسولي إلى المجلس الوزاري لتصادق الدول الأعضاء على اطلاق عمل المفوضية.