رئيس الشرطة الايطالية: التعاون مع مصر لن يحجب طلب الحقيقة في مقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه رئيس الشرطة الايطالية فرانكو غابرييلي بأنه “ينبغي ألا نفكر في أنه لأسباب تتعلق بالدولة أو الحاجة إلى التعاون في بعض القضايا قد تحجب رغبتنا في طلب أقصى قدر من الحقيقة حول قضية (الباحث الايطالي، جوليو) ريجيني”، في إشارة إلى العلاقات بين روما والقاهرة

وجاءت تصريحات المسؤول الايطالي في نهاية أعمال ورشة تدريبية في مكافحة الجريمة المنظمة وإدارة الحدود وتدفقات الهجرة في إطار بروتوكول مع مصر في مجال التدريب لكوادر الشرطة في إفريقيا بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الشرطة “إن الحاجة إلى الحفاظ على التعاون لا يمكن ولا يجب أن تلقي بظلالها على الحق في الحصول على الحقيقة، وهذا ليس مجرد طلب من عائلة (والدي ريجيني) بل من البلد بأسره أمام النهاية المأساوية لحياة جوليو”، الذي عثرت السلطات في القاهرة على جثته وعليها آثار تعذيب في أوائل عام 2016.

وأردف غابرييلي “ثم هناك موضوع آخر هو التعاون بشأن قضايا تكتسي أهمية بالنسبة للأمن القومي، ما لم يتم إتخاذ قرار، بدون ذلك النفاق الذي يعشعش في بعض الأحيان في إيطاليا، يقضي بألا تكون لدينا علاقات مجدداً مع مصر”.