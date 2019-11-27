بيدرسن مدعو لاجتماعات أستانا في 10 المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان، شهرات نوريشيف، اليوم الأربعاء أنه تمت دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن إلى اجتماعات أستانا المقرر عقدها يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر المقبل في العاصمة نور سلطان، لكنّه قال إنه لم يستلم رداً إيجابياً على الدعوة بعد.

وأوضح نوريشيف أن بلاده أرسلت الدعوات منذ يومين إلى الأطراف المعنية باجتماعات أستانة ومازالت تنتظر ردودها. ومن المتوقع أن يكون لدعوة بيدرسن علاقة بالانتقاد الذي وجّهه له وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والذي دعاه إلى عدم التدخل في صلب عمل اللجنة الدستورية السورية.

وكان وزير خارجية كازاخستان، مختار تليوبيردي، قد أعلن في 22 الجاري أن لقاء أستانا القادم حول سورية سيعقد في 10 و11 المقبل، بعد أن تم تأجيله والذي كان مزمع عقده منتصف الشهر الجاري.

وستتناول الجلسة المقبلة، الرابعة عشر، لاجتماع أستانة عملية “نبع السلام” التي قامت بها تركيا ضد القوات الكردية شمال شرقي سورية، ونتائج الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية التي انتهت مؤخراً في جنيف بسويسرا.

وأعلن مندوب روسيا الدائم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن مسار أستانا للتسوية السورية أثبت أهميته، وأن لقاءات نور سلطان ستتواصل بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية السورية.

وعقدت الجولة الـ 13 من محادثات أستانا في 1 و2 آب/أغسطس الماضي، وأكد البيان الختامي لها على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية وأهمية جفع مسيرة عمل اللجنة الدستورية.

وانطلقت اجتماعات أستانة عام 2017 بين ممثلين عن النظام السوري وممثلين عن المعارضة، بضمانة روسية تركية إيرانية، وعقدت ثلاثة عشر جولة، فرضت مناطق “خفض التصعيد” التي لم تصمد طويلاً، كما سرّعت من تشكيل اللجنة الدستورية السورية.