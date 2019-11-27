البابا فرنسيس يعبّر عن قربه من شعب ألبانيا بعد الهزة الأرضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب البابا في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس الأربعاء، عن قربه من “الشعب الألباني العزيز” في أعقاب الهزة الأرضية القوية التي ضربت البلاد يوم أمس الثلاثاء وأسفرت عن مقتل حوالي 30 شخصاً.

كما أكد البابا، في برقية بتوقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، موجّهة إلى رئيس جمهورية ألبانيا، ايلير ميتا، “صلاته من أجل الضحايا والجرحى وعائلاتهم”. وقدم-حسب إذاعة الفاتيكان- “تعازيه الحارة إلى رئيس جمهورية ألبانيا ايلير ميتا، وإلى عائلات الضحايا”، وكذلك قربه “بالصلاة” من الجرحى وجميع المتضررين من هذه الكارثة.