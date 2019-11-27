المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن وقف الإنتاج بحقل الفيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي، جنوب غرب سبها، وذلك بسبب “تواصل الأعمال العسكرية” بالمنطقة.

وكانت قناة (ليبيا الاحرار) قد تحدثت في وقت سابق الاربعاء عن سيطرة قوة التابعة لحكومة “الوفاق الوطني” على حقل الفيل. ولاحقاً أعلن “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، أن “مقاتلات سلاح الجو تشن غارات جوية على مواقع بمحيط حقل الفيل”، مستهدفة “تمركزات المجموعات المسلحة التي قامت بالهجوم على الحقل صباح اليوم”.

ونقلت المؤسسة عن رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله قوله: “لقد تعرّض حقل الفيل النفطي إلى غارات جوية استهدفت بوابات الحقل، بالإضافة إلى مجمّع سكني داخل الحقل مخصّص لموظفي المؤسسة.”

هذا وقد تم نقل جميع مستخدمي المؤسسة المتواجدين بالحقل إلى أماكن آمنة من أجل حمايتهم، غير أنّهم لا يستطيعون استئناف نشاطاتهم العادية، حسبما أفادت المؤسسة، التي أكدت أن “الانتاج سيبقى متوقفا إلى حين وقف العمليات العسكرية وانسحاب كافّة الأفراد العسكريين من منطقة عمليات المؤسسة”.