إيطاليا: مداهمات في مدن عديدة ضد جماعات من اليمين المتطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إن “عناصر الشرطة يقومون بعمليات تفتيش ومداهمات في مدن عديدة من البلاد ضد أشخاص مرتبطين بالجماعات اليمينية المتطرفة”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “التحقيقات التي أجرتها شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في بلدة إينّا (محافظة راغوزا ـ صقلية)، والتي قادت الى العمليات المذكورة أعلاه، تمت بالتنسيق مع الإدارة المركزية لقوات الشرطة الوقائية، وبإدارة مكتب مكافحة المافيا والإرهاب في مدينة كالتانيسيتا”، وسط صقلية.

وكان وزير الداخلية السابق، ماتيو سالفيني، قد كشف منتصف تموز/يوليو الماضي عن أنه كان “مستهدفاً من طرف عناصر يمينية متطرفة”، والتي “أعلنت السلطات الامنية أنه كان في حوزتها ترسانة حرب، تم ضبطها خلال عملية أمنية مشتركة في عدة مدن بشمال إيطاليا”.