دي مايو: سنقيّم مدى جدوى حزمة الإصلاحات الأوروبية لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه “في الساعات القليلة المقبلة، سنحتاج على مستوى الأغلبية، إلى تقييم ما إذا كانت حزمة الإصلاحات المقترحة بأكملها، مفيدة بالنسبة لإيطاليا”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات إذاعية الخميس، “سنرى ما إذا كانت آلية الإستقرار الأوروبية (التي تدعى آلية إنقاذ الدول) وغيرها من الإصلاحات الأوروبية التي تنطوي عليها الحزمة كالاتحاد المصرفي وموضوع التأمين على الودائع أيضًا، مواتيا لإيطاليا أم لا”. وكذلك “لأن إنقاذ الدول شيء وسحقها هو شيء آخر، على غرار ما حدث لليونان”.

وكرر زعيم حركة خمس نجوم، القول إن “لدينا شكوك ومخاوف كثيرة، لكنني واثق من أنه في الساعات القادمة ، مع وزير (الإقتصاد روبرتو) غوالتيري ورئيس (وزراء جوزيبي) كونتي، سنتمكن من إيجاد حل”، فـ”عادة ما تكون هذه المعاهدات سيفاً ذا حدين، عندما لا نكون بحاجة إليها بينما تحتاجها دول أخرى”.

وذكر دي مايو أن “الوزير غوالتيري على حق عندما يقول إنه أمر جيد، يمكنه مساعدة بلد مثل إيطاليا”، لكن “هناك جوانب أخرى يتعين علينا مناقشتها”. واختتم قائلاً: “سنفعل ذلك بالحوار، لكن من الخطأ قول إننا وافقنا على هذه الآلية بالفعل، فلا يوجد أي توقيع، وعلى إيطاليا تقييم ما إذا كان الأمر يستحق العناء أم لا”.