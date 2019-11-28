وزير الدفاع الإيطالي: نعيد النظر بعملية “طرق آمنة” لإعادة تأهيلها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني نية إجراء تأمل جماعي في إطار الحكومة، حول عملية “طرق آمنة” تهدف إلى إعادة تأهيلها.

وفي جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع المشتركة لشقّي البرلمان، أضاف الوزير غويريني، أن “عملية طرق آمنة تعتبر ذات قيمة عالية بالنسبة للقوات المسلحة”، وأنه “من هذا المنظور كفلنا زيادة في الحد المتوسط للوقت الإضافي للأفراد العاملين فيها، ليصل بذلك من 14.5 إلى 21 ساعة بمبلغ سنوي يبلغ حوالي 15 مليون يورو”.

وخلص وزير الدفاع إلى القول “لقد منحنا هيئة الأركان العامة للدفاع تفويضًا لدراسة متعمقة لأساليب الاستخدام التقني العسكري لهولاء الأفراد، واقترحنا على مدراء الشرطة أفضل الطرق لاستخدامهم”.