وزير خارجية إيطاليا: لم نكن الوحيدين الغائبين عن قمة مجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية لويجي دي مايو أنه لم يكن الوحيد الغائب عن قمة مجموعة الدول الصناعية العشرين الكبرى، التي انعقدت في حزيران/يونيو الماضي في اليابان.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات إذاعية الخميس، أن قمة مجموعة العشرين في أوساكا “كانت موعدًا تخلف عن حضوره نظرائي الأمريكي، الفرنسي والإنجليزي”، بل أن “إيطاليا كانت ممثلة بنائبتي المخولة بالتعاون والتنمية إمانويلا ديل ري”.

في سياق آخر، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، “عندما أنظر إلى الصين، بل وكذلك عندما سأنظر إلى الهند اعتبارًا من العام المقبل، أتطلع إلى تلك الدول موقعاً لشركاتنا ولتسويق المنتجات الإيطالية الصنع فيها”.

من ناحية أخرى، أكد دي مايو أن “إيطاليا تبقى في حلف شمال الأطلسي، ولا تزال حليفة للولايات المتحدة، وفي الاتحاد الأوروبي”، لكنها “بلد لديه تقليد يتطلع إلى العالم بأسره، وقبل كل شيء للتجارة”.