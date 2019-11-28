لوسوار: الاتحاد الأوروبي يحتاج للتماسك في سياساته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت صحيفة لوسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية عن قناعتها بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من التماسك والاتساق في مجمل سياساته.

وقد خصصت الصحيفة مقالها الافتتاحي اليوم للحديث عن تصويت البرلمان الأوروبي يوم أمس بأغلبية مريحة لصالح طاقم المفوضية الجديد برئاسة الألمانية أورسولا فون دير لاين، بعد عدة معوقات أخرت عملية اطلاقها لمدة شهر كامل.

واعتبر كاتبة المقال أيلودي لامير أن على الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته تفادي أخطاءه السابقة، فـ”غالباً ما قامت أوروبا بهدر مكاسب عملها الخاص بسبب الممارسات المتناقضة لدولها ومؤسساتها”، وفق كلامها.

وأشارت الصحيفة الى أن الجميع يترقب عمل فون دير لاين على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث يتعين عليها إيجاد الحلول الوسط بين برلمان مشرذم ودول أعضاء بمصالح مختلفة إلى حد التناقض أحياناً.

وأملت كاتبة المقال أن تستطيع المفوضية الجديدة التقدم لتحقيق الأهداف الأوروبية المتمثلة في تعزيز العمل لمحاربة التغير المناخي والتحول الرقمي والتعامل مع ملف الهجرة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.