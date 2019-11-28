سانت ايجيديو تقيم المؤتمر الدولي “لأجل عالم دون عقوبة الإعدام”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت ايجيديو الكاثوليكية الإيطالية إن صباح يوم غد الجمعة، سيعقد في القاعة الجديدة للمجموعات البرلمانية بمقر مجلس النواب، قصر (مونتشيتوريو)، اللقاء الدولي الثاني عشر “لنعد الطريق: لنهزم الكراهية. لأجل عالم خالٍ من عقوبة الإعدام”.

وأضافت سانت إيجيديو في بيان، أن “المؤتمر سيشهد حضور وزراء العدل وممثلين عن 22 دولة ألغت عقوبة الإعدام بحكم القانون أو بحكم الواقع مثل ليبيريا، المغرب، النيجر، جمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا”، إلى جانب “دول تنظر في الأمر، مثل تشاد، إندونيسيا، الصومال، جنوب السودان وفيتنام”.

وذكرت الجماعة الكاثوليكية انه “سوف يُناقش في المؤتمر كيفية تحقيق الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام ومكافحة عمليات الإعدام والإعدامات خارج نطاق القضاء”، التي “غالباً ما يسببها انتشار نبرة وثقافة الكراهية”، وبالتالي “هزيمة عدو حقيقي لإضفاء طابع إنساني على المجتمعات وتحريرها من العنف”.

ووفقاً للبيان، فإن “المؤتمر يحظى بدعم تحرك واسع النطاق يعمل على أساس القضية، في مجتمعات البلدان المختلفة وفي جميع القارات”، فـ”هناك أكثر من ألفين من: المدن لأجل الحياة”، التي “ستنير معالمها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر”، وهو “اليوم الذي يستذكر فيه أول إلغاء لعقوبة الإعدام من قبل دولة، وهي دوقية توسكانا الكبرى عام 1786”.

وخلصت سانت إيجيديو الى القول إنه “سيقام حدث عام أمام الملعب الروماني القديم (الكولوسيوم) في روما، إحياءً لهذه المناسبة مساء يوم السبت المقبل”.