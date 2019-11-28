الخارجية الإيطالية تختتم مهمة في باكستان عن تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية انتهاء مهمة وكيل الوزير، مانليو دي ستيفانو في باكستان التي تركزت حول تدفقات الهجرة.

واضافت الخارجية في بيان الخميس، أن المهمة “اشتملت على يومين حافلين بالاجتماعات مع سلطات إسلام أباد، بدءاً من وزير الداخلية، إعجاز أحمد شاه”، حيث “بحث دي ستيفانو مع محاوره، التعاون لمكافحة تدفقات الهجرة السرية”، إذ “تعد باكستان ثاني دولة من حيث عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إيطاليا”.

وذكر البيان أن “الاجتماع أتاح على وجه الخصوص، التخطيط لحلول ملموسة لتحسين التعاون بين سلطات البلدين بشأن عمليات اعادة المهاجرين”.

وقالت المذكرة أن “الوكيل دي ستيفانو ترأس بعد ذلك الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الإيطالية الباكستانية، إلى جانب وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني محمد أزهر”، مبينة أن “حجم التجارة الثنائية بلغ في العام الماضي، 1.45 مليار يورو”، وذلك “بزيادة بنسبة 50٪ تقريباً عن عام 2014”.

ووفقا للبيان، فقد “أعرب دي ستيفانو عن الرضا عن هذه المعطيات، على أمل مواصلة هذا التوجه الإيجابي وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار”. هذا وقد “التقى الوكيل، وزير حقوق الإنسان ووزير التجارة ورئيس مجلس الاستثمار والأمين العام لوزارة الخارجية”، في باكستان.