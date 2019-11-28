موغيريني: احترام كامل لسيادة واستقلال الجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية المنتهية ولايتها فيديريكا موغيريني، عن احترام الاتحاد الكال لاستقلال وسيادة الجزائر.

وكانت موغيريني تتحدث اليوم، للمرة الأخيرة، أمام البرلمان الأوروبي حيث استعرضت مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد.

ووصفت المسؤولة الأوروبية الجزائر بالبلد “الصديق والجار الهام” للاتحاد، منوهة بأن الكثير من مواطني الدول الأعضاء يرتبطون بعلاقات عائلية مع هذا البلد.

وحول ما يجري في الجزائر من تحركات حالياً ما بين إصرار السلطات على اجراء انتخابات رئاسية ورفض الشارع لها، قالت موغيريني: “يعود للجزائريين ولهم و حدهم أمر اختيار رئيس للبلاد وتقرير مستقبلها”.

وعبرت عن قناعتها بإمكانية احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية والإقليمية وخاصة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع العمل على تلبية تطلعات وآمال الشعب والحفاظ على الاستقرار.

وكانت موغيريني قد تحدثت أمام البرلمان في جلسة مطولة ليل أمس عن ” تحركات” الدبلوماسية الأوروبية خلال السنوات الخمس الماضية في ملفات مثل ايران، سورية، لبنان، العراق، عملية السلام في الشرق الأوسط والجوار الشرقي.

وتنتهي مهمة الإيطالية فيديريكا موغيريني بوصفها ممثلة عليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد يوم 30 الشهر الحالي، ليتسلم المنصب بعدها الاسباني جوزف بوريل للفترة ما بين 2019-2024.