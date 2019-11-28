وزير الدفاع الإيطالي: يلزم تدخلا أممياً لإرسال قوة دولية إلى سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – نوه وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني بضرورة أن يكون هناك تدخلا من جانب الأمم المتحدة لإرسال قوة دولية إلى سورية.

وفي جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع المشتركة لشقّي البرلمان، أضاف الوزير غويريني، إنه “بالنسبة لسورية، من الواضح أن أي فرضية لقوة متعددة الأطراف، والتي يمكن نشرها لغرض تدخل ما، لا يمكنها أن تجد الشرعية إلا في تكليف واضح من قبل الأمم المتحدة، وفي إطار عملية سياسية تتطلب موافقة الأطراف المعنية”.

ثم اشار غويريني الى أنه “هناك حيث يتم في سياق المنظمات الدولية، الاتفاق على إمكانية نشر قوة دولية لدعم أو استبدال القوات التركية ـ الروسية، يمكنني أن أؤكد لكم أن الدفاع الإيطالي سيكون جاهزًا للقيام بدوره”.