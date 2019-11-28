البرلمان الأوروبي يعلن رمزياً” حالة طوارئ” مناخية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – تبنى البرلمان الأوروبي اليوم قراراً يعلن رمزياً عن حالة طوارئ مناخية وبيئية.

وقد تبنى البرلمان، الذي يعقد جلساته هذا الأسبوع في ستراسبورغ القرار المذكور بأغلبية 429 صوتاً ومعارضة 225 نائباً.

ويطالب البرلمانيون في قرارهم المفوضية الأوروبية بالعمل من أجل أن تكون كل اقتراحاتها المستقبلية متوافقة مع الأهداف المحددة عالمياً وهي الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.

وتأتي عملية تبني هذا القرار تزامناً مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المناخ الذي ترعاه الأمم المتحدة ما بين 2 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر القادم في مدريد.

ويطالب القرار كافة الفعاليات السياسية والاقتصادية الأوروبية بالعمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة في مجالات النقل الجوي والبحري.

ويطالب البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم كافة الدول الأعضاء في الاتحاد بإلغاء المساعدات التي تقدمها لقطاعات الطاقة الأحفورية بحلول عام 2020.

وجاء في القرار: “على الدول الأعضاء زيادة مساهماتها بمقدار الضعف على الأقل في الصندوق الدولي من أجل المناخ”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، قد تعهدت أمس أمام البرلمان الأوروبي بوضع قضية محاربة التغير المناخي على رأس أولويات عملها للسنوات الخمس القادمة.