إيطاليا: معتقلون من اليمين المتطرف مستعدون لتشكيل حزب نازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

إينّا – قالت مصادر أمنية إيطالية، إن عناصر اليمين المتطرف الذين تم إعتقالهم في إطار العملية التي جرت صباح اليوم، “كانوا على استعداد لتأسيس حركة علنية مؤيدة للنازية، تحث على كراهية الأجانب ومعاداة السامية، باسم “حزب العمال الاشتراكي الوطني الإيطالي”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “التحقيقات التي أدت إلى ملاحقات عديدة لأشخاص مرتبطين بجماعات يمينية متطرفة”، والتي “أجرتها شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) في بلدة إينّا”، محافظة راغوزا ـ صقلية، “تمت بالتنسيق مع المديرية المركزية للشرطة الوقائية، بإدارة مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب والمافيا في منطقة كالتانيسيتا”، وسط الإقليم الكائن جنوب البلاد.

ووفقا للمصادر الأمنية، فقد “أتاحت العملية، التي نشأت عن مراقبة عناصر محليين من اليمين المتطرف، للجهات الأمنية المذكورة أعلاه، بإبراز وجود طيف ​​واسع من الأشخاص المقيمين في بلدات مختلفة من المنطقة”، والذين “يوحدهم التعصب الإيديولوجي نفسه، ونية تشكيل حركة إلهام علنية مؤيدة للنازية، كراهية الأجانب ومعاداة السامية”.

وذكرت أنه “من التحقيقات التي أجرتها قوات الشرطة، اتضح أن المتهمين الذين أشار بعضهم في مناسبات عديدة إلى توفر مزعوم لأسلحة ومتفجرات، بالإضافة إلى تحديد هيكل داخلي وإقليمي للحركة، أنشأوا شعاراً وصاغوا برنامجاً”، فضلا عن “ممارستهم أنشطة دعاية وتجنيد من خلال نشر محتوى برنامجهم نفسه على صفحات حساباتهم الاجتماعية”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن المتهمين “قاموا أيضا بإنشاء دردشة مغلقة باسم: الميليشيا مسخّرة لتحقيق أهدافهم التي ترمي إلى تدريب عناصر الحركة”.