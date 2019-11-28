كونتي: على أوروبا النظر لافريقيا كفرصة للاستثمار الاقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكرا-روما- قال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، خلال زيارته اليوم الخميس إلى جمهورية غانا أنه “يتعين أن ننظر نحن في أوروبا إلى إفريقيا كفرصة للإستثمار الاقتصادي والاجتماعي”.

وشدد، على هامش مراسم افتتاح لمركز التدريب الزراعي (Okuafo Pa) في منطقة بونو الادارية، على أن هذه النظرة “تصب أيضاً في مصلحتنا الخاصة: علينا مساعدتهم (الافارقة) على خلق وظائف هنا وإلا فإنه لا يمكن احتواء تدفقات الهجرة على الرغم من السياسات الصارمة في أوروبا، مع وتيرة النمو الديموغرافي الراهنة” في افريقيا.

وأشار رئيس الوزراء الايطالي إلى أن مركز التدريب “هدية لأفريقيا لكنها هدية لأنفسنا. إنه ليس ذلك المنهج القديم لأولئك الذين يأتون إلى هنا لإستغلال المواد الخام للمنطقة ثم يغادرون”.

ويزور كونتي غانا صحبة المدير التنفيذي لمجموعة إيني، كلاوديو ديسكالزي، حيث أطلق عملاق الطاقة الايطالي مدرسة التدريب المهني الزراعي ضمن مبادرة “مشروع إفريقيا”.

وسوف يعود رئيس الوزراء في وقت لاحق اليوم إلى روما بعد عقد إجتماع ثنائي مع رئيس جمهورية غانا نانا دانكوا أكوفو أدو ومداخلة في جامعة غانا بعنوان “شراكة جديدة مع افريقيا”.