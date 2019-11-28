ستولتنبرغ من باريس: ناتو المنبر الوحيد للعمل المشترك عبر الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس – بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أن الحلف هو المنبر الوحيد الذي يتيح لأوروبا ولدول أمريكا الشمالية التصدي معاً للقضايا الاستراتيجية، بما في ذلك محاربة الإرهاب وصعود الصين ومواجهة التهديد الروسي.

ويأتي كلام يانس ستولتنبرغ بعد محادثات أجراها اليوم في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تمهيداً لانعقاد لقاء لندن الأسبوع المقبل و الذي سيجمع قادة دول الحلف للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيسه.

ونوه ستولتنبرغ وماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك عقداه بعد اللقاء، بأهمية تعزيز الدور السياسي لحلف الناتو، وضرورة الحفاظ على العمل المؤسساتي التعددي الذي يكتسب أهمية خاصة في أوقات عدم اليقين.

ووصف ستولتنبرغ محادثاته مع ماكرون بـ” الجيدة والمنفتحة”، حيث تمت معالجة مجموعة واسعة من القضايا، خاصة ما يتعلق بضرورة تحديث الحلف.

ورحب الأمين العام لناتو بزيادة فرنسا انفاقها على مجال الدفاع، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيعزز الركن الأوروبي للدفاع الأطلسي.

إلا أنه استدرك قائلاً: “لكن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الدفاع عن أوروبا، كما أن الوحدة الأوروبية لا يمكن أن تحل محل الوحدة عبر الأطلسي”.

ويرى ستولتنبرغ أن وجود حلف شمال أطلسي قوي واتحاد أوروبي قوي وجهان لعملة واحدة.

كما أشاد الأمين العام للناتو بالجهود المتميزة التي تقوم بها باريس ودورها الأساسي في محاربة الإرهاب خاصة في منطقة جنوب الصحراء، مقدماً تعازيه لمضيفه الفرنسي بعد حادثة مقتل جنود فرنسيين في مالي قبل أيام.

وثمن ستولتنبرغ مشاركة فرنسا القيمة في مجموعة من عمليات الحلف خاصة في دول البلطيق.

ومن جانيه، جدد الرئيس الفرنسي التأكيد على ضرورة احداث ” صحوة” في العمل الأطلسي، مشيراً إلى أن النقاش حول تقاسم الأعباء المالية أخذ أكثر مما ينبغي من الوقت، على حساب قضايا أخرى تتعلق بتركيا وروسيا و تحديد من هو العدو.

ولم يظهر للرئيس ايمانويل ماكرون أي ندم أو أسف عن تصريحات سابقة له وصف فيها الحلف بـ” الميت سريرياً” ما أثار امتعاضاً بين الدول الأعضاء.